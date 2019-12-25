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Петербуржцы подали более трёх тысяч заявлений о заключении брака на июль и август
Сегодня, 10:51
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nastya960

Петербуржцы подали более трёх тысяч заявлений о заключении брака на июль и август

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Почти 75% заявлений молодожены подали не лично, а через единый портал государственных и муниципальных услуг.

В Петербурге на июль и август подали уже почти три тысячи заявлений о заключении брака. Также за период с 27 января по 2 февраля было подано 1658 заявлений на июнь. Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Почти 75% заявлений молодожены подали не лично, а через единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом году заявления на июнь 2021 года начали принимать 27 января, на июль – 3 февраля, на август – 10 февраля.

Ранее Piter.tv рассказал, как петербуржцы борются за регистрацию брака в эпоху пандемии.

Фото: pixabay

Теги: брак, загс, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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