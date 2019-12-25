Петербуржцы перестали массово продавать валюту на фоне падения рубля

Напомним, 9 марта на фоне обрушившихся мировых цен на нефть резко упал курс рубля.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что в Петербурге пошел на спад ажиотаж на фоне падения рубля. Горожане перестали массово продавать валюту. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, с продажей валюты выиграли лишь те петербуржцы, которые успели давно приобрели доллар по 60 рублей.

"Я думаю, в любом случае валюта продолжает быть интересной темой, но, по сравнению с днем вчерашним, здесь, в Лиговском переулке не наблюдается такого ажиотажа", —отмечает эксперт.

Напомним, что ранее очевидцы засняли столпотворение днем 9 марта. В очереди на Лиговском проспекте стояло примерно 30 человек. Также много людей собралось у станции метро "Владимирская".

Ранее мы сообщали о том. что ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.

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