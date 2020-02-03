Петербургские абоненты МегаФона чаще всего заказывают в доставке пиццу

Все чаще жители Санкт-Петербурга предпочитают заказывать еду онлайн, вместо того, чтобы готовить на собственной кухне. Самое популярное блюдо по доставке в регионе – пицца. За последние полгода интернет-трафик на заказы бестселлера итальянской кухни вырос на 20%. Такой вывод сделали аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные дата-трафика своих абонентов на популярных фуд-сервисах региона.

Статистика показала, что в выходные дни активность пользователей на вкусные сайты возрастает в 1,5 раза в сравнении с будним днем и суммарно за год превышает 30 Тб, что сравнимо с оформлением порядка 7 миллионов онлайн-заказов. Пик активности в службах доставки отмечается в праздники, что логично, но не во все. В топе – 1 сентября и 8 марта. Именно в эти дни петербуржцы потратили более 6% от общего годового трафика с ресурсов фуд-сервисов.

Самое популярное блюдо в доставке у петербургских абонентов МегаФона – пицца. Чаще всего жители Северной столицы оформляют заказы на хит итальянской кухни через сервис Delivery club, на него пришлось 63% всего мобильного трафика.

Также аналитики выявили, что спрос петербуржцев на доставку еды на дом подстегнула холодная и снежная зима. В зимние месяцы трафик на сайты фуд-сервисов вырос почти на 30%. Это значит, что с наступлением морозов петербургские абоненты МегаФона оформили на 2 миллиона заказов больше, чем в летне-осенний период. Всего за 2021 год пользователи компании более 20 миллионов раз размещали свои заказы на сайтах сервисов доставки еды на дом.

Ранее стало известно, что хоккей стал самым популярным видом спорта у петербуржцев на зимних играх в Пекине.

Фото: pexels