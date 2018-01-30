Популярность самокатов среди петербуржцев выросла на 80%

На электрические самокаты пришлось 63% со всего числа переходов по данному виду летнего транспорта.

Аналитики сервиса "Яндекс.Маркет" выяснили, на чем петербуржцы передвигаются этим летом. Первое место по количеству переходов заняли велосипеды, второе – самокаты.

На предложения о покупке велосипеда петербуржцы переходили на 10% чаще, однако, популярность самокатов выросла почти на 80%. На электрические самокаты пришлось 63% со всего числа переходов по данному виду летнего транспорта.

На третьем месте оказались моноколеса и гироскутеры. По сравнению со скейтами, они стали популярнее на 50%, а по сравнению с роликами на все 80%.

Ранее петербуржцев пригласили на бесплатную экскурсию на самокатах.

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