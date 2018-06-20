В 2019 с петербуржцев соберут 6 млрд на капремонт

С ноября 2014 года по 2019 год петербуржцы перечислили 16,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт.

С ноября 2014 года по 2019 год петербуржцы перечислили 16,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на замглавы фонда капремонта Юрия Осинского.

На сегодняшний день долг петербуржцев составляет 1,5 миллиарда рублей. В должниках находятся 300 тысяч горожан, 80 тысяч из них не платили вообще ни разу (они должны 450 миллионов рублей).

В прошлом году город на Неве попал в топ-5 регионов по высокой собираемости (98,6%). В Москве данный процент составляет 98,4%. В 2019 году в петербуржцев планируют собрать почти 6 миллиардов рублей на капитальный ремонт.

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Фото: Piter.TV