Петербуржцы останутся без первомайских шествий

Запрет на демонстрации в ведомстве объяснили 12-1 коронавирусным постановлением Смольного.

Правительство Петербурга не будет согласовывать первомайские шествия. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля, в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Запрет на демонстрации в ведомстве объяснили 12-1 коронавирусным постановлением Смольного. Демонстрации в Петербурге не проводят уже два года. До 15 мая действие ковидных ограничений для массовых мероприятий продлили в Смольном.

Ранее ковид-ограничения смягчили в Петербурге с 25 апреля. Губернатор Петербурга внес изменения в антиковидное постановление правительства №121.

Фото: Piter.tv