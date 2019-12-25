Петербуржцы опасаются появления в пригороде любителей "питерских грибочков"

Из-за летних дождей грибов будет много даже в парках.

Учитывая, что в стране начался сезон грибов, в том числе психоделических, издание "Невские Новости" с экспертом и узнало, что специалисты предрекают появление неадекватных личностей в городе.

Отмечается, что в Петербурге и пригорде проблему отрицают. По мнению депутата ЗакСа Вишневскогоо, Петербург давно стал местом, откуда пошла волна употребления галлюциногенных грибов, и связал это с близостью Финляндии и Скандинавии, которые являются центром исторического возникновения такой "традиции". То есть Петербург и область стали местом, где впервые начался массовый сбор таких грибов.

Сейчас, конечно, говорить, что город до сих пор является "лидером", не стоит. История началась в 80-е и развилась в 90-е. Такие грибы не спутаешь с обычными, они мелкие и их определяют, как поганки. В государственных музеях-заповедниках рассказали, что за последние годы официально никто не употреблял галлюциногены, несмотря на то, что они растут прямо в парках.

Издание также провело опрос среди горожан. На момент публикации данные исследования следующие:

Ранее мы писали, что в выборгском лесу нашли гигантский гриб.

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