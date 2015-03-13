Петербуржцы обустроили "место радости, красоты и цвета"

Творческая работа прошла под руководством автора проекта – художника Гарри Зуха (Игоря Сукманского)

В Петербурге 16 октября прошла культурно-благотворительная акция "Арт-субботник. Преображение городских пространств". В ней приняли участие горожане всех возрастов.

На проспекте Народного Ополчения, 143, у храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" участники акции создали арт-объект "Место радости, красоты и цвета". Петербуржцы раскрашивали красками стилизованные фигуры лошадей. "Зуховских лошадок", как их называют, можно встретить повсюду – в Германии, Непале, Шри-Ланке, Габоне и во многих городах России.

Творческая работа прошла под руководством автора проекта – художника Гарри Зуха (Игоря Сукманского). В ее основе лежит инновационная технология коллективной живописи.

Ранее в четырех районах Петербурга установили экопункты для опасных отходов. Такие экопункты в следующем году появятся еще в шести районах города, а в будущем их планируют установить в каждом.

Фото: предоставленно организаторами