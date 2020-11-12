Петербуржцы обратили внимание на необходимость пешеходного перехода на Львовской улице

Сейчас дорогу приходится переходить вне положенного места.

Жители Полюстрово просят сделать пешеходный переход на перекрестке Львовской улицы и улицы Маршала Тухачевского. Люди постоянно переходят там дорогу, но "зебры" нет. На это обратили внимание в одном из районных пабликов в "ВКонтакте".

По словам местной жительницы, когда-то в этом месте был переход, но потом его ликвидировали из-за ненадобности. Сейчас ситуация сильно изменилась, так как были введены новые жилые комплексы: ЦДС "Полюстрово" и "Дом на Львовской".

Масштабы паломничества наглядно показывают вытоптанные газоны, которые не зарастают травой, несмотря на усилия парковых служб. Например участок между магазинами Перекресток и Дикси. отмечает Ирина.

Дети, мамы с колясками и пожилые люди вынуждены переходить дорогу и рисковать жизнью, говорится в посте.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Полюстрово появилась площадка для дрессировки собак.

Фото: ВКонтакте / ПОЛЮСТРОВО И СОСЕДИ | Новости и общение / Ирина Ильина