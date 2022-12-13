Петербуржцы обозначили сумму, которая нужна им в месяц для счастья

Во всех городах-миллионниках сумма, необходимая для счастливой жизни, с октября 2022 года выросла.

Среднемесячная сумма, способная осчастливить россиян, за последние пять месяцев снизилась на 5%. При этом, в городах-миллионниках запросы выросли. Такие данные опроса предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

Среднестатистическому россиянину нужно для счастья 195 тысяч рублей в месяц, что на 10 тысяч меньше, чем было до Нового года. Запросы мужчин превышают женские почти на 30%.

Во всех городах-миллионниках сумма, необходимая для счастливой жизни, с октября 2022 года выросла. Больше всего хотят получать жители Москвы – 260 тысяч рублей (+4%). Петербуржцы захотели получать больше на 17% (230 тысяч).

Ранее стало известно, что лишь 11% петербуржцев против введения 36-часовой рабочей недели.

Фото: pxhere.com