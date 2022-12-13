Лишь11% петербуржцев против введения 36-часовой рабочей недели

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели.

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, пятница – сокращенный день с работой до обеда. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу петербуржцы.

Идею сокращения рабочего дня поддерживают 77% опрошенных, 11% – против. Как отметили 72% опрошенных, сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы, 13% отметили, что не успеют выполнить свою работу за 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 81 и 73% соответственно.

Ранее 25% петербурженок поддержали уход в декрет на ранних сроках беременности.

Фото: pxhere.com