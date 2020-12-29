Петербуржцы назвали необходимую для жизни ежемесячную сумму

Больше всего для счастья нужно москвичам.

В среднем россиянину для счастья необходимо 166 тысяч рублей в месяц. Мужчины хотели бы 187 тысяч рублей, женщины – 146 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Петербуржцам для счастья нужно 176 тысяч рублей в месяц, а москвичам – 220 тысяч. Жителям Владивостока – 200 тысяч, Ростова-на-Дону – 190 тысяч. Меньше всего хотят получать в Оренбурге - 124 тысячи.

В исследовании участие приняли 22 тысячи человек из всех регионов России.

Петербургские работодатели назвали навыки хороших работников.

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