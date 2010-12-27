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Петербуржцы наткнулись на свалку из градусников и лампочек в Ломоносовском районе
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib

Петербуржцы наткнулись на свалку из градусников и лампочек в Ломоносовском районе

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Очевидец отметила, что две недели назад свалки не было.

Петербуржцы стали свидетелями свалки из градусников и лампочек в Ломоносовском районе на заброшенном карьере в 2 км от СНТ Пульман. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях 13 августа. 

По словам автора, женщина ездила за грибами и случайно наткнулась на гору мусора. Очевидец отметила, что две недели назад на этом месте ничего не было, она регулярно бывала в этой местности с июня. Свидетель сделала акцент на том, каким образом "утилизируют" объекты. 

Как сообщила автор поста, женщина уже обратилась в прокуратуру Ленинградской области. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные похитили 220 кустов кизильника из Ладожского парка

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Теги: градусники и лампочки, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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