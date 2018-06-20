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Петербуржцы нашли под столом на фудкорте ТРК дохлую мышку 
Сегодня, 19:23
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы нашли под столом на фудкорте ТРК дохлую мышку 

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Многие горожане предположили, что это провокация со стороны конкурентов.

В понедельник, 1 апреля, петербуржцы нашли под столом на фудкорте ТРК дохлую мышку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В день смеха посетителям ТРК в Приморском районе стало совсем не смешно. На фудкорте около ресторана с бургерами горожане обнаружили мертвую серую мышь. 

У макдака бегают крысы да помощнее это все знают ! А тут малюська мышка

отмечают посетители торгового комплекса

Многие горожане предположили, что это провокация со стороны конкурентов.

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Фото: признавашки дтп и чп петербург/вк

Теги: горожане нашли мышь в кафе, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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