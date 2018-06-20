В понедельник, 1 апреля, петербуржцы нашли под столом на фудкорте ТРК дохлую мышку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
В день смеха посетителям ТРК в Приморском районе стало совсем не смешно. На фудкорте около ресторана с бургерами горожане обнаружили мертвую серую мышь.
У макдака бегают крысы да помощнее это все знают ! А тут малюська мышка
отмечают посетители торгового комплекса
Многие горожане предположили, что это провокация со стороны конкурентов.
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Фото: признавашки дтп и чп петербург/вк
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