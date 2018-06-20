Многие горожане предположили, что это провокация со стороны конкурентов.

В понедельник, 1 апреля, петербуржцы нашли под столом на фудкорте ТРК дохлую мышку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В день смеха посетителям ТРК в Приморском районе стало совсем не смешно. На фудкорте около ресторана с бургерами горожане обнаружили мертвую серую мышь.

У макдака бегают крысы да помощнее это все знают ! А тут малюська мышка отмечают посетители торгового комплекса

Многие горожане предположили, что это провокация со стороны конкурентов.

Ранее мы сообщали о том, что В "Девяткино" черная иномарка сбила молодого человека

Фото: признавашки дтп и чп петербург/вк