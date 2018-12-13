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Петербуржцы пожаловались на зловонную жижу в Орловском карьере: фото
Сегодня, 11:18
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Alena_Zinovieva

Петербуржцы пожаловались на зловонную жижу в Орловском карьере: фото

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Вода окрасилась в кислотно-желтый цвет.

Жители Коломяг Приморского района уже неделю просят спасти Орловский карьер от зловонных нечистот. Вода продолжает пахнуть химией и покрываться пеной, а цвет сменился на кислотно-желтый. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сливы ржавого цвета заметили в прошлое воскресенье, 21 апреля. Как сообщили местные жители, зловонная жижа течет в Орловский карьер со стороны стройплощадки, где возводят новые корпуса нейрохирургического института.

Источник зловоний нашли у самого забора, где из труб течет ржаво-бурая жижа вместе с хлопьями белой пены. Местные жители обращались в соответствующие инстанции, однако ответ до сих пор не получили.

Ранее мы писали, что петербургская компания заплатит более миллиона рублей за загрязнение Мурзинки.

Фото: Telegram

Теги: загрязнение воды, зловония, слив жидкости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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