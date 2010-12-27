В ЛДПР предложили петербуржцам набить бесплатные тату с Жириновским

Жители города откликнулись на халяву.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга активисты-сторонники политического движения ЛДПР устроили необычную акцию в поддержку своего лидера. Молодым людям предлагалось бесплатно набить себе татуировку с символикой партии или портрет Владимира Жириновского. На место сбора пришло немало человек: их пригласили пройти в местный штаб ЛДПР по улице Маркина, 12.

Кроме создания рисунка на теле, мастера также познакомили петербуржцев с историей создания искусства татуировки и рассказали о современных техниках ее нанесения. После выполнения работы активисты получили указания как правильно ухаживать за тату, а также каким способом можно свести неудачные образцы.

Представители партии в Петербурга отметили, что таким способом решили поддержать современное искусство и культуру.

Фото: Pixabay.com