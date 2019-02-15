Петербуржцы могут пожаловаться на ЖКХ и благоустройство города через портал "Санкт-Петербург"

По словам специалистов, все обращения оперативно обрабатываются.

Жители Петербурга могут лично сообщить о проблемах с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством города через портал "Санкт-Петербург". Об этом сообщил заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев на пресс-конференции.

По словам специалистов, все обращения, поступающие на портал, оперативно отрабатываются администрациями районов совместно с управляющими компаниями. Ни одна жалоба не остается без рассмотрения.

На сегодняшний день жилищный комитет работает через администрацию с управляющими компаниями, в части того, что дано поручение - не игнорировать такие обращения. Максимально быстро реагировать и оперативно выезжать на такие обращения. Сергей Шарлаев

Ранее мы писали, что в Петербурге на 5 % подорожали коммунальные услуги.

Видео: Piter.TV