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Петербуржцы измерили сугробы картонным Киркоровым
Сегодня, 20:12
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы измерили сугробы картонным Киркоровым

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Напомним, что рост певца составляет 190 см.

В понедельник, 28 января, петербуржцы измерили сугробы картонным Киркоровым. Фотографиями с этого забавного эксперимента они поделились в соцсетях.

Напомним, что рост певца составляет 190 см.

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На снимках видно, что эксперимент проводили в самом центре Северной столицы. Так, в некоторых местах король российской эстрады выше, чем сугробы.

Ранее мы сообщали о том, что Дом из фильма "Служебный роман" признали памятником

Фото:Из петербурга с любовью/вк

Теги: погода спб, сугробы спб, филипп киркоров клип
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество,

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