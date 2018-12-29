Напомним, что рост певца составляет 190 см.

В понедельник, 28 января, петербуржцы измерили сугробы картонным Киркоровым. Фотографиями с этого забавного эксперимента они поделились в соцсетях.

Напомним, что рост певца составляет 190 см.

Ну просто зима неожиданно настала, никто не знал шутит горожанин

На снимках видно, что эксперимент проводили в самом центре Северной столицы. Так, в некоторых местах король российской эстрады выше, чем сугробы.

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Фото:Из петербурга с любовью/вк