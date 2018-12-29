Пассажирам все-таки удалось вызволить транспорт из снежной беды.

В понедельник, 14 января, на Гражданском проспекте петербуржцам пришлось толкать автобус, который застрял в сугробе. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Вот так сознательные пассажиры толкали застрявший на Гражданском проспекте автобус 60. 14 января 17:30 сказано в сообщении

На кадрах видно, что мужчины со всей силы толкают транспорт.

В итоге пассажирам все-таки удалось вызволить транспорт из снежной беды.

Ранее мы сообщали о том, что За сутки с улиц Петербурга вывезли более 62 тысяч кубометров снега

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