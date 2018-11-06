Съемки клипа проходили в Петербурге, а потом при монтаже добавили изображение американского мегаполиса.

Во вторник, 6 ноября, в сети появился новый клип Филиппа Киркорова "Не верю я". Ролик опубликован на официальной странице певца.

Сюжет построен вокруг Филиппа Киркорова, который переживает разрыв с любимой. Роль второй половинки исполнила оперная певица Аида Гарифуллина.

Пара расстается на мосту в Нью-Йорке. Однако, петербуржцы сразу же узнали Большеохтинский мост. Известно, что съемки проходили в Петербурге, а потом при монтаже добавили изображение американского мегаполиса. Режиссером выступил Олег Гусев.

Клип снят по самым высоким современным стандартам. В нем есть все: и огонь, и страсть, и разлука, и потрясающий эмоциональный накал. Мы сделали уникальную работу пишет Филипп Киркоров в своем Instagram

Фанаты творчества эстраного певца уже высоко оценили клип. Пост с новым роликом собрал почти 80 тысяч просмотров.

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Видео:GUTSERIEV MEDIA/YouTube