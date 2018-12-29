Дом из фильма "Служебный роман" признали памятником

В настоящее время там находятся ресторан и Федеральное агентство морского и речного флота.

Дом, где снимался один из фильмов Эльдара Рязанова, получил статус регионального объекта культурного наследия. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Бывшему доходному дому Алексея Хомякова присвоен статус "Объект культурного наследия регионального значения". Здание было возведено в 1899-1900 годах по проекту архитекторов Максимилиана Геппенера и Иллариона Иванова-Шица. Дом спроектирован в стиле модерн. Выдержка с сайта мэра Москвы

Именно в этом доме и работали герои фильма "Служебный роман". На самом же деле в этом здании находилось Министерство речного флота СССР, Московский отдел здравоохранения и Наркомвод СССР. В настоящее время там находятся ресторан и Федеральное агентство морского и речного флота.

Объекты культурного наследия защищаются государством.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Видео: Youtube