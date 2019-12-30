Петербуржцы и москвичи чаще других ищут работу без опыта

В России выросло число запросов на вакансии, которые не требуют опыта, количество запросов превысило 12 миллионов в год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на CourseBurg.
Чаще всего подобные вакансии ищут люди в возрасте от 35 до 49 лет. Чаще всего у таких людей устарела профессия или они просто потеряли востребованность на рынке. Также такие вакансии ищут молодые специалисты в возрасте от 26 до 34 лет.
При этом, чаще работу без опыта ищут женщины. Чаще других россиян такой запрос популярен среди жителей Петербурга, Москвы и Новосибирска.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2019 года в Петербурге.
Фото:pixabaу
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