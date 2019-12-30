Петербуржцы и москвичи чаще других ищут работу без опыта

Чаще всего подобные вакансии ищут люди в возрасте от 35 до 49 лет.

В России выросло число запросов на вакансии, которые не требуют опыта, количество запросов превысило 12 миллионов в год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на CourseBurg.

Чаще всего подобные вакансии ищут люди в возрасте от 35 до 49 лет. Чаще всего у таких людей устарела профессия или они просто потеряли востребованность на рынке. Также такие вакансии ищут молодые специалисты в возрасте от 26 до 34 лет.

При этом, чаще работу без опыта ищут женщины. Чаще других россиян такой запрос популярен среди жителей Петербурга, Москвы и Новосибирска.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2019 года в Петербурге.

Фото:pixabaу