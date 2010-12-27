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Петербуржцы хотят вернуть портрет Шварценеггера в Александровский сад
Сегодня, 21:51
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arteliseev

Петербуржцы хотят вернуть портрет Шварценеггера в Александровский сад

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Более трех тысяч Петербуржцев потребовали о возвращении портрета.

Речь идет о портрете Арнольда Шварцнеггера, который сначала был нанесен на пуль управления фонтанами в Александровском театре, а затем, 5 октября, закрашен. Сама конструкция представляет собой металлический бокс зеленого цвета. Она принадлежит ГУП "Водоканал". Их сотрудники закрасили изображение звезды, аргументируя это тем, что оно появилось на пульте незаконно. 

Автором этой "урбан-фрески" стал заслуженный художник Никас Сафронов. Жители города поддержали данное изменение в городском пейзаже.

 

 "Этот неэстетический объект не вписывается в архитектурно-парковый ансамбль" - отметил автор петиции

После закрашивания уличного произведения искусства жители города создали петицию, в которой потребовали вернуть концепутальный стрит-арт. За эту идею проголосовало уже почти три тысячи человек.

Ранее, на своем сайте, мы публиковали беседу с художником angel.lev.spb.

Фото: change.org

Теги: арнольд шварценеггер, петиция, стрит-арт, терминатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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