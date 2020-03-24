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Петербуржцы делают ремонт в среднем раз в семь лет и предпочитают минимализм
Сегодня, 12:22
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Петербуржцы делают ремонт в среднем раз в семь лет и предпочитают минимализм

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Среди самых нелюбимых интерьерных решений — ковры на стенах и обои с аляпистым дизайном.

Специалисты "Авито" выяснили, что большинство петербуржцев обновляют жильё раз в семь лет. Почти половина предпочитает разрабатывать дизайн самостоятельно, и лишь каждый восьмой обращается за помощью к профессионалам. 

Среди популярных стилевых решений: минимализм (45% опрошенных), скандинавский стиль (23%), "лофт" (21%), модерн (16%), неоклассика (12%). Богемный стиль в интерьере предпочитают лишь 5% респондентов.

А вот самым нелюбимыми интерьерными решениями стали ковры на стенах, обои с аляпистым дизайном и советские стенки. Однако и на "бабушкин" ремонт нашлись любители. 10% респондентов предпочитают винтаж, по 7% — кантри и эклектику. А богемный стиль в интерьере предпочитают лишь 5% респондентов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за 80 млн рублей продаётся квартира, где жил Владимир Набоков.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Теги: авито, ремонт в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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