Петербуржцы делают ремонт в среднем раз в семь лет и предпочитают минимализм

Среди самых нелюбимых интерьерных решений — ковры на стенах и обои с аляпистым дизайном.

Специалисты "Авито" выяснили, что большинство петербуржцев обновляют жильё раз в семь лет. Почти половина предпочитает разрабатывать дизайн самостоятельно, и лишь каждый восьмой обращается за помощью к профессионалам.

Среди популярных стилевых решений: минимализм (45% опрошенных), скандинавский стиль (23%), "лофт" (21%), модерн (16%), неоклассика (12%). Богемный стиль в интерьере предпочитают лишь 5% респондентов.

А вот самым нелюбимыми интерьерными решениями стали ковры на стенах, обои с аляпистым дизайном и советские стенки. Однако и на "бабушкин" ремонт нашлись любители. 10% респондентов предпочитают винтаж, по 7% — кантри и эклектику. А богемный стиль в интерьере предпочитают лишь 5% респондентов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за 80 млн рублей продаётся квартира, где жил Владимир Набоков.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"