Петербуржцев возмутили мужчины, справляющие нужду с Аничкова моста

Очевидцы предположили, что мужчины были пьяны.

Петербуржцы возмутились уведенным на набережной реки Фонтанки. Двое мужчин справляли нужду прямо в реку с Аничкова моста. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Происходящее сфотографировали 18 ноября. На кадрах видно, как мужчины перелезли через ограждение и, никого не смущаясь, делают свои дела.

Пользователи соцсети отметили, что позволить себе такое отношение к городу могут только гости Петербурга. Некоторые предположили, что мужчины были пьяны.

В Горелово мужчина справил нужду на клумбу с цветами.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП