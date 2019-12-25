Петербуржцев удивил новый арт-объект в виде жабы

Жаба неразделенной любви появилась на Большой Московской улице.

Петербуржцы заметили необычную скульптуру лягушки на Большой Московской улице. В сообществе "Пять углов" жители Владимирского округа задались вопросом, что за новый арт-объект появился в Петербурге.

В ходе обсуждения выяснилось, что "Жабу любви" установили накануне, 23 июня, и даже согласовали установку со Смольным. Как оказалось, лягушку поставили в качестве репетиции, в скором времени ее поставят "стационарно".

Глава МО Денис Тихоненко рассказал "Фонтанке", что лягушку посвятили гордости и любви, без какого-либо политического подтекста. Некий Андрей Невиновен, представившийся автором, пришел в местную администрацию с просьбой согласовать установку, однако там его огорчили и отметили, что муниципалитет этим не занимается. По информации издания, в комитет по градостроительству и архитектуре никто пока не обращался.

Ранее мы писали, что объявлены тендеры на 1,6 млрд рублей на ремонт трамвайных путей в пяти районах Петербурга.

Фото:Пять углов / Facebook