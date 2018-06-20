Петербуржцев спросят о качестве оказания госуслуг

Исследование пройдёт во всех районах города.

В Петербурге с 4 по 30 апреля будет проходить опрос горожан касательно качества предоставления государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что исследование пройдёт во всех районах города. Специалисты намерены выяснить, какими услугами пользуются петербуржцы и устраивает ли их качество. Кроме того, у жителей Северной столице поинтересуются, известно ли им, что с 3 июня в Петербурге отключается аналоговое телевещание и есть ли у них сложности с телевещанием.

Изучение общественного мнения проводится по инициативе СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр".

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