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Петербургские поставщики заблокировали склад "Полушки" из-за долгов
Сегодня, 21:46
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IRINA_CHALKINA

Петербургские поставщики заблокировали склад "Полушки" из-за долгов

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Женщина с тремя детьми блокировала въезд к магазину.

В среду, 3 апреля. стало известно о том, что петербургские поставщики заблокировали склад "Полушки" из-за долгов. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел около магазина на Магнитогорской, 17. Так, женщина с тремя детьми блокировала въезд к магазину. Петербурженка требовала выплаты денег. В итоге на место прибыли сотрудники полиции.

Вернулась, но уже без детей. Около 16:00 два автомобиля перекрыли разгрузочные окна склада ретейлера на Магнитогорской улице, 17. Водителей рядом с транспортом не видно

отмечают очевидцы

Как сообщают СМИ, женщина поставляла в магазин фрукты и овощи. С лета прошлого года "Полушка" задолжала ей более миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургская актриса во время представления дала пощечину зрительнице

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

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