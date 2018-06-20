Женщина с тремя детьми блокировала въезд к магазину.

В среду, 3 апреля. стало известно о том, что петербургские поставщики заблокировали склад "Полушки" из-за долгов. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел около магазина на Магнитогорской, 17. Так, женщина с тремя детьми блокировала въезд к магазину. Петербурженка требовала выплаты денег. В итоге на место прибыли сотрудники полиции.

Вернулась, но уже без детей. Около 16:00 два автомобиля перекрыли разгрузочные окна склада ретейлера на Магнитогорской улице, 17. Водителей рядом с транспортом не видно отмечают очевидцы

Как сообщают СМИ, женщина поставляла в магазин фрукты и овощи. С лета прошлого года "Полушка" задолжала ей более миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургская актриса во время представления дала пощечину зрительнице

Фото:pixabay