Петербуржцев просят поделиться жетонами на метро с бездомными

Жетоны нужны для того, чтобы люди, которым не хватило места в Ночном приюте, смогли добраться до пункта обогрева и провести ночь там, в тепле и безопасности.

Петербуржцев просят поделиться жетонами с подопечными Ночлежки. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Жетоны нужны для того, чтобы люди, которым не хватило места в Ночном приюте, смогли добраться до пункта обогрева и провести ночь там, в тепле и безопасности.

В зимнее время нужно особенно много жетонов. Социальные работники выдают их, в том числе, тем, кто пришёл на консультацию, но не имеет средств вернуться обратно на метро.



Лучше всего приносить жетоны прямиком в приют Ночлежки на Боровой, 112б (вход с Расстанной, 1) и передавать дежурному в любой день с 10:00 до 22:00. Также можно класть жетоны в копилки. Адреса этих копилок можно найти по ссылке.

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Фото: ВКонтакте / Ночлежка