Петербуржцев просили сократить поездки на личном транспорте

Самым быстрым способом передвижения остается метрополитен.

Комитет по транспорту Петербурга попросил горожан сократить поездки на личных автомобилях из-за непростой дорожной обстановки после снегопада. Ведомство обратилось к жителям города в своем Telegram-канале.

Убедительно просим вас сократить поездки на личных автомобилях. Это необходимо для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город. Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику. говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что погодные условия не влияют на работу метрополитена, он остается самым быстрым способом передвижения.

Также водителей просят соблюдать правила парковки. Нарушения мешают уборке снега.

Рiter.TV сделал обзор того, как прошел первый снегопад в Петербурге.

Фото: Piter.TV