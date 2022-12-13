Петербуржцев призвали не покупать и не собирать первоцветы

По словам специалистов, чаще всего от рук собирателей страдают песочница благородная, ветреница дубравная и ландыш.

Северо-Западное управление Росприроднадзора призвало петербуржцев принять участие в акции "Осторожно, первоцвет!". Специалисты просят горожан не собирать и не покупать первые весенние цветы.

По словам специалистов, чаще всего от рук собирателей страдают песочница благородная, ветреница дубравная и ландыш. Эти цветы не занесены в Красную книгу России, но продолжение массового сбора растений может привести к тому, что они окажутся под угрозой исчезновения.

В ведомстве напомнили, что административная ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и приобретение весенних дикорастущих цветов.

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Фото: Росприроднадзор