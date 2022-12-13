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В центре Петербурга высадили первые яблони в горшках
Сегодня, 21:14
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В центре Петербурга высадили первые яблони в горшках

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Позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика, рассказали в Смольном. 

В Центральном районе Петербурга выставили первые кадки с молодыми яблонями. Они простоят на улицах все лето. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе Смольного. 

Деревья для любования горожан и гостей города подготовили специально подросшими - каждому как минимум по два года. Позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика, рассказали в Смольном. 

Деревья высадят на Большой Морской улице, Невском проспекте, Малой Садовой улице, площади Восстания.

Ранее эксперт назвал проект с яблонями на Невском проспекте пустой затеей. По словам градозащитника, деревья не выживут.

Фото: Вконтакте / Комитет по блгоустройству Санкт-Петербурга 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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