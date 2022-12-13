В центре Петербурга высадили первые яблони в горшках

Позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика, рассказали в Смольном.

В Центральном районе Петербурга выставили первые кадки с молодыми яблонями. Они простоят на улицах все лето. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Деревья для любования горожан и гостей города подготовили специально подросшими - каждому как минимум по два года. Позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика, рассказали в Смольном.

Деревья высадят на Большой Морской улице, Невском проспекте, Малой Садовой улице, площади Восстания.

Ранее эксперт назвал проект с яблонями на Невском проспекте пустой затеей. По словам градозащитника, деревья не выживут.

Фото: Вконтакте / Комитет по блгоустройству Санкт-Петербурга

