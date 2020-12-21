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Петербуржцев пригласили участвовать в посадке лип на Маяковского
Сегодня, 11:47
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nastya960

Петербуржцев пригласили участвовать в посадке лип на Маяковского

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Закупить саженцы и арендовать технику для посадки планирует руководство находящихся поблизости ресторанов.

В ближайшее время в центре Петербурга начнутся работы по озеленению. Неравнодушные петербуржцы в конце апреля могут поучаствовать в посадке деревьев у домов № 25 и № 34 по улице Маяковского. Информация об этом появилась в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания".

Мы подготовим всю необходимую документацию для получения ордера ГАТИ. Сами деревья привезём из питомника,<…> а затем передадим их на баланс в садово-парковое хозяйство.

активисты

Закупить саженцы и арендовать технику для посадки планирует руководство находящихся поблизости ресторанов.

В прошлом году в Ленобласти посадили почти 9 гектаров леса.

Фото: pixabay

Теги: липы, маяковского, озеленение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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