Петербуржцев приглашают в "Эрарту" на выставку цифрового искусства

Выставка арт-группы Doping Pong получила название "Наше всё!". Выбор такого названия далеко не случаен.
Во-первых, оно отражает принцип выбора экспонатов для музея: зритель увидит лишь самые популярные работы коллектива.
Во-вторых, самые известные образы Doping Pong — пионеры, космонавты, спортсмены — это действительно "наше всё" для многих поколений.
В отдельный блок экспозиции выделена цифровая живопись конца 90-х: "Детская любовь к самолетам" и "Линия жизни", которая была создана совместно с фондом Элтона Джона.
Выставка продлится до 8 марта.
Напомним, что арт-группу Doping Pong можно по праву назвать пионером цифрового искусства в России.
Проект основался еще в 1997-ом году. С 2010-ых Doping-Pong стали заниматься академической графикой и живописью. В Doping-pong три человека — Дмитрий Мишенин, его жена Анна ("Маугли") и художник Лова ("Посторонним В")
Ранее мы сообщили, что музеи Петербурга станут работать до позднего вечера.
Фото: ВКонтакте
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