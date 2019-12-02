Петербуржцев приглашают в "Эрарту" на выставку цифрового искусства

Авторы выставки — арт-группа Doping Pong.

Выставка арт-группы Doping Pong получила название "Наше всё!". Выбор такого названия далеко не случаен.

Во-первых, оно отражает принцип выбора экспонатов для музея: зритель увидит лишь самые популярные работы коллектива.

Во-вторых, самые известные образы Doping Pong — пионеры, космонавты, спортсмены — это действительно "наше всё" для многих поколений.

В отдельный блок экспозиции выделена цифровая живопись конца 90-х: "Детская любовь к самолетам" и "Линия жизни", которая была создана совместно с фондом Элтона Джона.

Выставка продлится до 8 марта.

Напомним, что арт-группу Doping Pong можно по праву назвать пионером цифрового искусства в России.

Проект основался еще в 1997-ом году. С 2010-ых Doping-Pong стали заниматься академической графикой и живописью. В Doping-pong три человека — Дмитрий Мишенин, его жена Анна ("Маугли") и художник Лова ("Посторонним В")

Ранее мы сообщили, что музеи Петербурга станут работать до позднего вечера.

Фото: ВКонтакте