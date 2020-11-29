Петербуржцев предупредили об опасности ношения маски на морозе

Как пояснила врач, когда мы носим маску, создается парниковый эффект.

Петербург и Ленобласть продолжают атаковать сильные морозы. В связи с этим люди не снимают на улицах маску, надеясь, что она защитит лицо от холода. Как рассказала "Невским Новостям" дерматолог Ирина Макитрина, это может привести к неприятным последствиям.

Как пояснила врач, когда мы носим маску, создается парниковый эффект. Из-за этого влага оказывается на лице, и можно получить обморожение. Если маску вообще не снимать во время нахождения на морозе, можно получить стянутость, раздражение, покраснение, сухость.

Также дерматолог напомнила, что зимой не стоит пользоваться летними средствами для ухода. А крем на лицо нужно наносить за 30 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться.

Не пренебрегать кремами в это время года врач порекомендовала и мужчинам, особенно тем, кто ежедневно бреется по утрам.

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