Петербуржцев предупредили об опасности готовых блинов от частных производителей

В перечне образцов от частных производителей был обнаружен коллагеновый животный белок, который используется для повышения влаги в продукте.

В блинах, изготовленных частными производителями, обнаружили больше всего добавок, которые не указаны на этикетке. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

По словам специалиста, обычно, такие продукты отличаются невысокой ценой, однако в них не более 10% начинки. Самое большое количество начинки содержится в блинах, которые стоят выше среднего.

Всеволод Вишневецкий также добавил, что в перечне образцов от частных производителей был обнаружен коллагеновый животный белок, который используется для повышения влаги в продукте.

Председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" посоветовал петербуржцам готовить блины самостоятельно.

Ранее в Петербурге начали сбор блинов на Масленицу для бездомных. Принести блины можно с 28 февраля по 4 марта.

Фото: pexels