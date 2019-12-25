Петербург готовится к подтоплениям из-за ливня с грозой

Обильные осадки прогнозируются 16 и 17 июня.

Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях после дождей и ливней с грозой, которые синоптики пообещали вечером 16 июня и 17 июня. Городской "Водоканал" отметил, что система канализации Петербурга должна принять вероятный объем осадков, однако при обильном дожде возможн локальные подтопления на проблемных адресах.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и избегать низких участков под мостами, где скапливается вода. Если осадки падают на город с интенсивностью больше 15 мм за 20 минут, то переполнение канализации неизбежно, сообщили в "Водоканале". Петербуржцев попросили сообщать специалистам о скоплениях воды из-за интенсивного дождя на горячую линию предприятия 305-09-09.

В Петербург возвращаются грозовые дожди, но жара пока не сдается.

Фото: Piter.TV