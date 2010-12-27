Петербуржцев предупредили о новых ограничениях в движении

ГАТИ сообщила о работах, которые повлияют на движение транспорта с июля по октябрь.

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях в движении, которые вступят в силу с 19 июля. Расписание работ появилось на сайте ведомства.

С 19 по 23 июля ограничат движение на Старо-Петергофском проспекте у Нарвского моста. Там будут заниматься монтажом пешеходной галереи. С 11 по 15 октября конструкцию будут демонтировать. Это тоже скажется на движении транспорта.

На Кингисеппском шоссе в Красном Селе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. С 19 по 22 июля, с 19 августа по 15 сентября и с 29 по 30 сентября ограничат движение транспорта по Октябрьской улице в створе Кингисеппского шоссе. Далее это произойдет на следующем участке - от Иваногородского проспекта до административной границы города с 23 июля по 15 сентября. С 16 сентября до 30 сентября движение транспорта по направлению Кингисеппского шоссе от Иваногородского проспекта к Октябрьской улице будет закрыто.

С 20 июля по 7 августа свои работы проведет "Водоканал Санкт-Петербурга". Он будет прокладывать водопровод. Движение транспорта по набережной Обводного канала от Московского проспекта до Заозерной улицы будет ограничено.

Также ограничения коснутся и Красногвардейского района. С 20 июля по 2 августа будут ремонтировать трамвайные пути. На этот период движение по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы будет недоступно. Объехать можно будет по Большеохтинскому проспекту, Контроской улице, Шепелевской улице, проспекте Металлистов и Якорной улице.

С 3 по 17 августа движение по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы будет ограничено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство Богатырского проспекта завершится к концу 2020 года.

Фото: Piter.TV