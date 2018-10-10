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С 1 июля петербуржцы не смогут пройти в театр без чека к билету
Сегодня, 11:44
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nastya960

С 1 июля петербуржцы не смогут пройти в театр без чека к билету

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Теперь одного билета недостаточно.

Вступил в силу закон, который запрещает пускать людей на культурно-массовые мероприятия, если у них нет с собой чека. Об этом сообщили российские СМИ.

Нововведения начали действовать с 1 июля 2019 года. Теперь любителям сразу выкидывать чек после покупки придется несладко. Они не смогут попасть на концерт или в театр. Теперь обязательно предоставлять и чек, и билет. Эксперты считают, что новый закон поможет бороться с теми, кто подделывает билеты.

Что касается электронных билетов, здесь ситуация остается неизменной. Его просто нужно показаться на входе контролеру.  

Также с 1 июля в России платежи за ЖКХ выросли на 2,4%.
Фото: pixabay 

Теги: билет, новый закон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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