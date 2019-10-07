Петербуржцев огорчают полчища крыс в парке Новознаменка

Крысы едет хлеб в парке вместе с утками.

Огромных откормленных крыс заметил петербуржец в одном из парков города. Грызуны делят хлеб с утками, которых подкармливают горожане.

Жители Красносельского района бьют тревогу – крысы занимают парк Новознаменка на Петергофском шоссе. При этом, они, никого не боясь, сидят прямо по центру дороги и разбегаются только, когда к ним подходишь вплотную.

Крысы это или мыши — я не разбираюсь. Но их становится всё больше и больше, и это даже настораживает. автор видео

Ранее петербурженка сняла летучую мышь в своей квартире на видео.

Видео: YouTube/ В Питере - жить!