Петербуржцев напугали неизвестные, устроившие стрельбу ночью в Нижнем Парголово

Очевидцы передали видео и фото приехавшему наряду полицейских.

Свидетели поделились информацией в соцсетях: трое неизвестных открыли стрельбу из автомата на парковке перед домом 1-1 на Тихоокеанской улице в Нижнем Парголово ночью 8 февраля. Однако точно сказать, из какого оружия стреляли, не представляется возможным.

Сообщается, что нарушители спокойствия скрылись во дворах и ушли в неизвестном направлении. Испуганные жители вызвали наряд и передали снятые фото и видео. Заявка граждан обрабатывается, никого пока не задержали.

Ранее мы писали, что светофор преградил путь трамваю у перекрестка улицы Коллонтай и проспекта Солидарности.

Видео: vk.com/spb_today