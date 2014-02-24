Петербуржцев напугали неизвестные, устроившие стрельбу ночью в Нижнем Парголово

Свидетели поделились информацией в соцсетях: трое неизвестных открыли стрельбу из автомата на парковке перед домом 1-1 на Тихоокеанской улице в Нижнем Парголово ночью 8 февраля. Однако точно сказать, из какого оружия стреляли, не представляется возможным.
Сообщается, что нарушители спокойствия скрылись во дворах и ушли в неизвестном направлении. Испуганные жители вызвали наряд и передали снятые фото и видео. Заявка граждан обрабатывается, никого пока не задержали.
Ранее мы писали, что светофор преградил путь трамваю у перекрестка улицы Коллонтай и проспекта Солидарности.
Видео: vk.com/spb_today
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