Петербуржцев начали чаще приглашать работать за границу

Соискателей из Северной столицы чаще всего приглашали на работу в Казахстан.

В прошлом году жители России получили 516 тыс. приглашений на иностранные вакансии, что на 38% больше, чем в 2021 году, сообщили аналитики рынка. В частности, соискатели из Петербурга получили более 70 тысяч приглашений от иностранных работодателей, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Петербуржцев чаще всего приглашали на работу в Казахстан (25%, или почти 17 тыс. приглашений), Беларусь (21%), Грузию (18%) и Узбекистан (7%).

Также с горожанами связывались работодатели из Турции (5%).

Ранее мы сообщили о том, что зарплату петербургских дворников повысили с 1 января.

Фото: Piter.TV