  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев будут пускать на крещенские купания без QR-кодов
Сегодня, 15:03
109
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев будут пускать на крещенские купания без QR-кодов

0 0

При этом присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС РФ по Петербургу Виктор Колесов рассказал о правилах на крещенских купаниях. Он заявил, что горожанам не нужно будет показывать QR-код, чтобы попасть в купель.

Количество одновременно зашедших будет зависеть от размеров купели. По словам Колесова, обычно это пять-шесть человек максимум. Несмотря на то, что QR-коды спрашивать не будут, все присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде на крещенской неделе.

Фото: pexels.com

Теги: крещение, купели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии