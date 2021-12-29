Петербуржцев будут пускать на крещенские купания без QR-кодов

При этом присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС РФ по Петербургу Виктор Колесов рассказал о правилах на крещенских купаниях. Он заявил, что горожанам не нужно будет показывать QR-код, чтобы попасть в купель.

Количество одновременно зашедших будет зависеть от размеров купели. По словам Колесова, обычно это пять-шесть человек максимум. Несмотря на то, что QR-коды спрашивать не будут, все присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде на крещенской неделе.

Фото: pexels.com