Петербуржцев будут пускать на крещенские купания без QR-кодов

Заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС РФ по Петербургу Виктор Колесов рассказал о правилах на крещенских купаниях. Он заявил, что горожанам не нужно будет показывать QR-код, чтобы попасть в купель.
Количество одновременно зашедших будет зависеть от размеров купели. По словам Колесова, обычно это пять-шесть человек максимум. Несмотря на то, что QR-коды спрашивать не будут, все присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию.
Ранее петербуржцам рассказали о погоде на крещенской неделе.
Фото: pexels.com
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