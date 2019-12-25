Петербуржцам запрещено прощание с покойными

Запрет распространяется вне зависимости от установленного диагноза.

Похоронные правила в Петербурге ужесточили, сообщила "Фонтанка".

Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.

Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка ухудшается. Издание отмечает, что на официальных ресурсах информацию до сведения граждан не довели: петербуржцам приходится кормиться слухами.

Так, ГУП "Ритуальные услуги" сообщили, что закрытый гроб обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП. Ранее в закрытых гробах хоронили только умерших от коронавируса.

Ранее мы писали, что четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники.

Фото: Piter.TV