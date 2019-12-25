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Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Сегодня, 22:44
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smirenny

Петербуржцам запрещено прощание с покойными

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Запрет распространяется вне зависимости от установленного диагноза.

Похоронные правила в Петербурге ужесточили, сообщила "Фонтанка".

Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза

предписала санврач Наталья Башкетова предписала.

Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка ухудшается. Издание отмечает, что на официальных ресурсах информацию до сведения граждан не довели: петербуржцам приходится кормиться слухами.

Так, ГУП "Ритуальные услуги" сообщили, что закрытый гроб обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП. Ранее в закрытых гробах хоронили только умерших от коронавируса

Ранее мы писали, что четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, похороны, прощание с покойными
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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