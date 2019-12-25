Петербуржцам запрещено прощание с покойными

Похоронные правила в Петербурге ужесточили, сообщила "Фонтанка".
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза
предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка ухудшается. Издание отмечает, что на официальных ресурсах информацию до сведения граждан не довели: петербуржцам приходится кормиться слухами.
Так, ГУП "Ритуальные услуги" сообщили, что закрытый гроб обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП. Ранее в закрытых гробах хоронили только умерших от коронавируса.
Ранее мы писали, что четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники.
Фото: Piter.TV
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