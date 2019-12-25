Петербуржцам рассказали, сколько должны спать школьники

Продолжительность сна для каждой возрастной группы разная.

Организация режима дня детей и подростков способствует их нормальному росту и развитию, а также сохранению работоспособности. Такую простую истину напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Основные компоненты режима дня – учеба в школе или дома, отдых, питание, свободное время для хобби, сон. Также специалисты советуют приступать к домашним заданиям после 1,5-2-часовой прогулки.

При этом продолжительность сна для каждой возрастной группы разная. Дети 7-10 лет должны спать 10-11 часов, дети 11-14 лет – 9-10 часов, подростки 15-17 лет – 8-9 часов. При длительном недосыпании у детей могут появиться переутомляемость и невротические расстройства.

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