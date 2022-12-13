Петербуржцам рассказали о ситуации с ремонтом крыш и фасадов в городе

Проблемы с городской программой капремонта наблюдаются с самого её утверждения в 2014 году.

С 2014 года в Северной столице действует программа капремонта. Всё это время в городе стабильно возникают проблемы, связанные с жалобами жильцов, судебными процессами с подрядчиками, скандалами по поводу финансирования и качества работ. В причинах такой ситуации разбиралось издание Spb.aif.ru.

По словам председателя жилищного комитета Петербурга Олега Зотова, программа испытывала серьёзные трудности ещё в 2021 году, когда к началу зимы в некоторых домах обнаружились недоделанные крыши и протечки, а также незавершенный монтаж систем отопления, что, очевидно, нарушает права граждан. Чиновники оправдывают трудности рядом причин, как, например, подорожанием в несколько раз материалов, что оборачивалось отменой госзакупок и повторным объявлением тендеров. Также они отмечают недобросовестность подрядных организаций.

Президент Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова считает, что одним из главных недочётов системы капремонта Петербурга является непрозрачная схема включения в краткосрочный план.

В нашу Ассоциацию поступает масса жалоб, где люди недоумевают – почему дома с остановившимися лифтами, жутким состоянием фасадов, гнилыми крышами из года в год не входят в программу. И наоборот – здания с гораздо меньшим износом, построенные иногда всего 5–6 лет назад, в этот список включаются. Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений

Также эксперт подчеркнула, у самих горожан нет реальной возможности возможностей повлиять на качество работ.

Здесь можно обратить внимание на путь Москвы. Там по распоряжению мэра действует городская комиссия, которая оказывает содействие горожанам в разрешении проблем, возникающих при капитальном ремонте общего имущества. В состав комиссии входят юристы, строители, сотрудники ЖКХ, муниципальные депутаты, тщательно опекающие "свои" многоэтажки. В итоге обеспечивается многоярусный контроль, что дает нужный результат. Считаю, нам не мешает перенять полезный опыт. Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений

Фото: Piter.TV