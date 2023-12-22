Петербуржцам рассказали, как сэкономить на аренде квартиры

Названы топ-10 округов города, в которых жилье дешевле.

Менеджер продукта "Яндекс.Аренды" Ксения Селифонова рассказала изданию "Вечерний Санкт-Петербург", как снять квартиру в Петербурге дешевле.

По словам эксперта, стоимость квартиры формирует округ, в котором она находится. Соответственно, чем дальше жилье от центра города, тем ниже цена на него.

Топ-10 округов Петербурга с самой доступной стоимостью на аренду студии или "однушки":

– Полюстрово (Красногвардейский район) – 22,2 тыс. рублей в месяц;

– Сосновая Поляна (Красносельский район) – 23,5 тыс. рублей в месяц;

– Шушары (Пушкинский район) – 24,4 тыс. рублей в месяц;

– Народный (Невский район) – 24,9 тыс. рублей в месяц;

– Рыбацкое (Невский район) – 25,4 тыс. рублей в месяц;

– Южно-Приморский (Красносельский район) – 25,6 тыс. рублей в месяц;

– Парголово (Выборгский район) – 25,8 тыс. рублей в месяц;

– Коломяги (Приморский район) – 26,3 тыс. рублей в месяц;

– Пулковский меридиан (Московский район) – 26,5 тыс. рублей в месяц;

– Юнтолово (Приморский район) – 27,6 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, отмечается, что в случае, если важна инфраструктура возле дома и небольшая удаленность от центра, стоит обратить внимание на квартиры "вторички".

Еще один из вариантов сэкономить на аренде – снять жилье на верхнем этаже в доме без лифта, или, наоборот, выбрать квартиру на первом этаже. Помимо этого, можно составить подробную опись имущества, что поможет потратить меньше денег уже при съезде, поскольку это потенциально уменьшит сумму, которую придется доплатить за ущерб.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выставили на продажу самую маленькую квартиру в РФ за 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV