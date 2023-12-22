В Петербурге выставили на продажу самую маленькую квартиру в РФ за 2 млн рублей

Бывший "рекордсмен", находившийся на улице Софьи Ковалевской, имел общую площадь всего в 10,5 кв.м.

В Петербурге выставлен на продажу квартира-студия, которая поражает своими маленькими размерами. Площадь этого жилища едва превышает 7 кв.м. Это не только рекорд для Северной столицы, но и для всей страны.

Студия находится в доме по улице Чехова и привлекает внимание своим отдельным кадастром. Ее стоимость составляет 2 050 000 рублей, что весьма впечатляюще для такого крошечного пространства. Бывший "рекордсмен", находившийся на улице Софьи Ковалевской, имел общую площадь всего в 10,5 кв.м.

Несмотря на свои скромные размеры, студия на улице Чехова привлекает внимание покупателей.

Фото: Петербургское агентство недвижимости