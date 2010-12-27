Петербуржцам рассказали, как вести себя при обыске

Эти рекомендации позволят избежать неприятностей.

Сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности рассказал, как нужно вести себя при обыске. По словам эксперта, наиболее распространенным заблуждением является убеждение граждан, что без согласия хозяина квартиры, следователь не может войти внутрь. Об этом пишет "Газета СПб".

Отсутствие хозяина в квартире также не станет препятствием для проведения обыска. Для этого необходимо, чтобы в помещении находился хотя бы один совершеннолетний член семьи.

Если к вам пришли с обыском, то в первую очередь стоит ознакомиться с документом правоохранителей. Стражи порядка имеют право обыскать жилое помещение только после постановления суда. Для обыска нежилого помещения нужно лишь указать основания для следственных действий.

Можно записать того, кто к вам пришел, а также дату постановления и кем оно вынесено. Укажите в пометке номер уголовного дела. Всем участникам должны разъяснить их права до начала обыска. После чего правоохранители могут предложить вам самостоятельно выдать значимые для следствия предметы и документы. В этом случае следователь может не проводить обыск.

Также нужно следить за тем, чтобы следователь, полицейские и понятые не расходились по квартире, а оставались все в одной комнате. Кроме того, не стоит грубить, распускать руки и выкидывать что-то в окно.

Следователь обязан указать в протоколе все изъятые предметы и взять подпись у всех участников обыска. В дальнейшем вы можете обжаловать действия следователя.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве ресторатора.

Фото: pixabay.com