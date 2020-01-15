Петербуржцам рассказали, что делать при выгорании на работе

Сохранение персонала – еще одна актуальная проблема.

Работодатели Петербурга относятся к проблеме профессионального выгорания серьезно. Так, в 2023 году в городе на 155% вырос спрос на специалистов, которые могут помочь работнику сохранять эффективность. Ищут как психологов, так и специалистов по работе с персоналом, отлеживающих состояние сотрудника и способных в некоторых случаях "выгонять" его в отпуск. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 25 декабря.

По словам руководителя пресс-службы одной из онлайн-платформ по поиску работы и сотрудников Марии Бузуновой, периодичность ухода работника в отпуск – важный показатель. Речь идет о полноценном отдыхе – 2-4 недели.

Потому что только постоянный отпуск может как-то спасти человека от того, что он выгорит и, собственно, станет неэффективен в работе, ему будет тяжело. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы одной из онлайн-платформ по поиску работы и сотрудников

Сохранение персонала – еще одна актуальная проблема. 41% жителей Северной столицы заявили, что усталость от работы может стать причиной увольнения, 26% готовы уйти, чтобы качественно отдохнуть.

Ранее на Piter.TV: на новогодних праздниках в Петербурге будут работать более тысячи участковых врачей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)